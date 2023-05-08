В Ростове на Королева из-за порыва водопровода разлилось мини-озеро

Ранее канализацию прорвало на улице Малиновского Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на проспекте Королева прорвало трубу, и после этого разлилось настоящее мини-озеро. На произошедшее вчера, 7 мая, в одной из местных групп VK пожаловался очевидец.

Ростовчанин заявил, что «все разлилось на весь район». Судя по фотографии, действительно, из-за порыва залило пешеходную аллею, территорию около автобусной остановки и проезжую часть. Видно, что коммунальные службы к тому моменту уже огородили участок специальной лентой.

Добавим, немного ранее канализацию также прорвало на улице Малиновского. Об этом в соцсетях сообщила подписчица городского паблика. Жительница донской столицы отметила, что «нечистоты из канализации потекли в балку Рябинина, в озеро, где обитают утки и рыбы».

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