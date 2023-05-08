8 мая ветер в Ростовской области усилился до 20 метров в секунду

Во время ветра лучше не подходить близко к деревьям Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 8 мая, местами в Ростовской области ветер усилился до 20 м/с, или, как подсчитали некоторые СМИ, до 72 км/ч. Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону, а также синоптики уже предупреждали о непогоде и порывах стихии.

- 8 мая облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие и умеренные дожди. Ветер – северо-восточный и восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура днем +9-14 градусов, говорится в опубликованном прогнозе.

К слову, 9 мая на Дону также ожидаются осадки. Ветер в среднем будет дуть со скоростью 8-13 м/с, временами 15-18 м/с. Ночью обещают +5-10 градусов, по северу и западу региона до +2. Днем - около +8-13, по востоку до +16.

Добавим, во время порывов ветра лучше держаться поодаль от деревьев, раскачивающихся вывесок, легких мачт и других слабоукрепленных конструкций. Нельзя подходить к оборванным проводам. В случае перепадов электроэнергии в домах, следует отключать все электроприборы.

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