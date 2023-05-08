В Ростове-на-Дону к мемориалу воинам-освободителям возложили гирлянду Славы

Гирлянду Славы возложили в Ростове к мемориалу на Театральной площади. Фото: сайт правительства Ростовской области

Сегодня, 8 мая, в донской столице к мемориалу «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону» возложили гирлянду Славы. Торжественную церемонию провели в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие 55 делегаций из всех городов и районов Дона, в том числе около 100 ветеранов.

Подвигу героев 1941-1945 годов также поклонились руководители ЮВО, аппарата полпреда президента России в ЮФО, Донской митрополии, представители областного Заксобрания и правительства региона.

Состоялась минута молчания. После этого по площади маршем прошла рота почетного караула.

Юнармейцы пришли сегодня с изображениями воинов-героев своих семей. С юными участниками акции «Бессмертный полк» после торжественной церемонии встретился губернатор Василий Голубев.

- Пришел с портретом своего деда Максима Савельевича, участника войны. Нужно помнить о ваших прадедах и прапрадедах, о том, что они воевали за нас, за наше будущее и совершили великий подвиг - разгромили фашизм. Нынешние защитники Отечества, военнослужащие, которые исполняют задачи СВО, продолжают их дело. Все мы должны помогать им, - отметил глава региона.

По данным властей, в этом году на Дону встречают Победу 11126 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий, в том числе 304 фронтовика, 6137 тружеников тыла, 907 бывших узников концлагерей, 125 жителей блокадного Ленинграда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове возложили цветы около монументов в честь героев Великой Отечественной войны

Церемонии посетили власти, представители духовенства, ветераны, студенты и школьники (подробности)