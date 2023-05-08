В Ростове-на-Дону для бойцов СВО передали почти 300 автомобилей

Машины получат 100 воинских подразделений. Фото: сайт правительства Ростовской области

8 мая в Ростове-на-Дону в рамках акции ОНФ «Все для Победы!» для 100 воинских подразделений, принимающих участие в специальной операции, передали более 300 автомобилей. В церемонии принял участие губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

- Объединились все регионы, вся страна. На долю жителей Дона выпала особая миссия - быть центром объединения: все пути идут через донскую землю. С первого дня спецоперации у нас началась особая работа. Народный фронт принимает в ней самое активное участие, - сказал Василий Голубев.

Всего к проекту ОНФ подключились 46 регионов России. Машины в донскую столицу доставили железнодорожными составами. Например, жители Тывы передали 40 автомобилей.

Транспорт дополнительно загрузили продуктами питания, лекарствами, маскировочными сетями и другими полезными вещами.

- За год работы собрали более 6 млрд рублей, более 2 млн человек приняли участие. Люди со всей страны поддерживают бойцов. Сегодня также собрано более 30 тысяч аптечек и много другого полезного снаряжения, - рассказал руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

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