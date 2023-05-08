В Ростов-на-Дону доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата

Теперь огонь доставят в Змиевскую балку и к мемориалу «Кумженская роща». Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовскую область из Москвы в рамках автопробега доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. Об этом сообщила руководитель регионального движения «Дороги славы - наша история» Ася Компаниец.

- Огонь памяти за несколько дней проехал 33 субъекта России и 13 государств. Мы уже правнуки победителей, наследники Победы, и мы не хотим этого забывать. Этот огонь символизирует продолжение поколения победителей, - сказала Ася Компаниец.

Сегодня, 8 мая, частицу Вечного огня привезли в парк имени Фрунзе Ростова-на-Дону. В честь этого события состоялся митинг. Реликвию вручили юнармейцам, представителям Вооруженных сил, правоохранительных органов, а также региональной организации ветеранов войны и труда.

Ростовчане возложили цветы и венки к мемориалу «Павшим воинам» и почтили минутой молчания всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

Теперь огонь, взятый с Могилы Неизвестного Солдата, доставят в Змиевскую балку и к мемориалу «Кумженская роща».

Добавим, зажженные лампадки на донскую землю привезли участники патриотического автопробега «Огонь памяти». Эта акция была организована Общероссийским народным фронтом совместно с региональным патриотическим движением «Дороги славы - наша история».

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