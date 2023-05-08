9 мая на нескольких улицах Новочеркасска ограничат движение транспорта

Ограничения введут на проспектах Платовском и Ермака, а также на Красном спуске
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
9 мая в Новочеркасске ограничат проезд по ряду улиц в связи с проведением мероприятий в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают местные власти.
Дорожные ограничения будут действовать с 5 утра до 19 часов вечера. Их введут на следующих отрезках пути:
- проспект Платовский от Атаманской улицы до улицы Фрунзе;
- проспект Ермака от улицы Комитетской до площади Ермака;
- Красный спуск от Александровской улицы до площади Ермака.
Добавим, также планируют остановить круговое движение по площади Ермака.
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