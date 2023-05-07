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НовостиОбщество7 мая 2023 19:14

Как будет праздновать День Победы Новочеркасск

В администрации города опубликовали измененный график, по которому будет праздновать День Победы Новочеркасск
Дмитрий Кутепов
Также было решено не проводить ранее анонсированный салют.

Также было решено не проводить ранее анонсированный салют.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за отмены парада, мероприятия, посвященные Дню Победы на площади Ермака в Новочеркасске, начнутся раньше. Также не будет ранее анонсированного салюта. Об этом сообщили в администрации города.

Восьмая общевойсковая армия Минобороны РФ проведет выставку военной техники и стрелкового оружия. Работать она будет с 8.00 до 18.00.

Концертная программа в центре города на площади Ермака начнется на час раньше, чем планировалось изначально, в связи с изменениями в графике — в 10.00. Именно на это время был назначен парад.

Также было решено не проводить ранее анонсированный салют. Таким образом, график праздничных мероприятий был скорректирован.

Напомним, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что парад в Новочеркасске военные отменили. В 2023 году он пройдет только в Ростове-на-Дону.

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