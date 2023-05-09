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НовостиОбщество9 мая 2023 9:05

В Ростовской области на время отказались от повышения взносов за капремонт

Повысить плату планировалось до 14,14 рублей за квадратный метр
Михаил СТРИЖЕВ
Взнос за капремонт повышать пока не будут.

Взнос за капремонт повышать пока не будут.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на время отказались повысить взнос за капительный ремонт. Внесения поправок в соответствующий областной закон пока не планируется, сообщил Donnews глава регионального министерства ЖКХ Сергей Сизиков.

Министр пояснил, что федеральное правительство рекомендовало региональным властям ежегодно устанавливать взносы. В марте Фонд капремонта попросил областное правительство воспользоваться рекомендацией. В ведомстве объясняли, что число подлежащих ремонту домов выросло почти в семь раз.

После этого в закон были внесены поправки, однако позже законопроект был отозван. Когда он вернется рассмотрение Заксобрания, пока не сообщается.

Напомним, повысить взнос за капитальный ремонт планировалось на 12% — до 14,14 рублей за квадратный метр.

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К такому решению провести после рекомендаций Минстроя России. (Подробности)