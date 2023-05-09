В Ростовской области на время отказались от повышения взносов за капремонт

Взнос за капремонт повышать пока не будут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на время отказались повысить взнос за капительный ремонт. Внесения поправок в соответствующий областной закон пока не планируется, сообщил Donnews глава регионального министерства ЖКХ Сергей Сизиков.

Министр пояснил, что федеральное правительство рекомендовало региональным властям ежегодно устанавливать взносы. В марте Фонд капремонта попросил областное правительство воспользоваться рекомендацией. В ведомстве объясняли, что число подлежащих ремонту домов выросло почти в семь раз.

После этого в закон были внесены поправки, однако позже законопроект был отозван. Когда он вернется рассмотрение Заксобрания, пока не сообщается.

Напомним, повысить взнос за капитальный ремонт планировалось на 12% — до 14,14 рублей за квадратный метр.

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