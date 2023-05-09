Участники акции «Бессмертный полк» в Ростове возложили цветы к Вечному огню

Акция будет проходить в течения дня. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В парке имени Фрунзе в Ростове участники акции «Бессмертный полк» возложили цветы к Вечному огню. По данным организации «Миус-Фронт», приходить сюда с портретами героев можно весь день.

Ростовчане начали приходить в парк с утра. Волонтеры встречают участников, раздают детям значки «Бессмертного полка» и Георгиевские ленты. Люди приносят портреты родственников-фронтовиков и возлагают цветы к мемориалу.

Напомним, встречи участников «Бессмертного полка» и возложения цветов пройдут 9 мая во всех районах Ростова. Шествие в этом году было отменено.

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