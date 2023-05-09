Передаем самые интересные моменты праздника с городских улиц. Фото: Екатерина ПОПОВА

День Победы в Ростове-на-Дону 2023 жители и гости донской столицы отметят с размахом без оглядки на непогоду. С утра и до самого вечера в городе распланирована обширная культурная программа. Ростовчане празднуют 9 мая в парках и на улицах. В нашей прямой трансляции рассказываем и показываем, где проходят самые интересные мероприятия в День Победы. Корреспонденты «КП — Ростов-на-Дону» передают самые яркие кадры народных гуляний и делятся праздничным настроением с вами, дорогие читатели!

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