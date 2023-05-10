В Ростове-на-Дону жители пожаловались, что 9 мая потух Вечный огонь

В настоящий момент на Театральной площади Вечный огонь горит.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону 9 мая потух Вечный огонь на Театральной площади. В правительстве донского региона объяснили, почему отсутствует пламя. Причиной стал сильный ветер.
Согласно комментарию властей Ростовской области, конструкция Вечного огня рассчитана на определенные ветровые установки. Из-за сильного и порывистого ветра пламя потухло.
— В настоящий момент на Театральной площади Вечный огонь горит. Его затухание вследствие неблагоприятных погодных условий было устранено в течение получаса, — сообщили в правительстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вышли с портретами ветеранов и душевными песнями: в Ростове с размахом отметили День Победы, несмотря на непогоду
Что случилось в Ростове 9 мая 2023 года: собрали полную картину событий