Вышли с портретами ветеранов и душевными песнями: в Ростове с размахом отметили День Победы, несмотря на непогоду

Рассказываем о самых главных событиях в День Победы - 2023 в Ростове-на-Дону. Фото: Дмитрий Кутепов

В донской столице отгремел День Победы. 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов жители донской столицы и гости города отметили с размахом. И никакой дождь и холодная погода не помешали дончанам выйти на улицы Ростова и поделиться друг с другом радостью в этот день. Рассказываем о самых главных и ярких событиях 9 мая 2023 года в Ростове-на-Дону.

НЕПОГОДА НИПОЧЕМ

Еще рано утром в центре города были перекрыты несколько улиц — там, где планировалось проведение парада, прохождение военной техники и массовые народные гуляния.

Настроение задавали артисты на "Полуторке". Фото: Дмитрий Кутепов

Небо хмурилось уже с ночи. Предусмотрительные ростовчане взяли с собой зонтики, дождевики и направились в центр. Как рассказали стражи правопорядка, самые опытные занимали места на трибунах на Театральной площади еще с шести утра. Ближе к десяти часам на площадь заехали автобусы, откуда вышли ветераны Великой Отечественной войны и ростовчане, приравненных к ним категорий. Вокруг площади плотно выстроились зрители, многие нарядили детей в гимнастерки и пилотки, чтобы не забывали о подвигах своих героических прадедов.

Ветеранов привезли на Театральную площадь перед парадом Победы. Фото: Дмитрий Кутепов

- Мы пришли семьей, - рассказывают супруги с малышом, одетым в гимнастерку. - Для нас это особенно важно. Мы вообще из Энергодара приехали и очень рады, что можем присутствовать здесь. Это настоящий восторг! Надо помнить о нашей истории.

Несмотря на то, что официально акция «Бессмертный полк» массово в Ростове не проводилась, это не помешало дончанам взять с собой портреты своих родных, отстоявших Родину. Многие с гордостью делились историей их фронтового пути и мирной жизни.

Даже без массовой акции "Бессмертный полк" дончане несли портреты своих родных. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

— Воевал в Белоруссии. Ушел в партизаны, был тяжело ранен, его комиссовали, - рассказывает о своем дедушке ростовчанка. - Позже вернулся, дошел до Польши, и там погиб. Мы не знали, где это произошло, долго его искали. Года четыре назад благодаря нашим поисковикам мы узнали, где он похоронен. К сожалению, пока в Польшу поехать не получается, — поделилась женщина.

Также днем в парке Фрунзе прошла акция памяти у Вечного огня. Люди возложили цветы. Многие пришли с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной.

Традиционно ростовчане возложили цветы к Вечному огню в парке им. Фрунзе. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ПАРАД НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

В 10.00 стартовал военный парад Победы. Военный парад принял заместитель командующего войсками Южного военного округа - генерал-лейтенант Алексей Авдеев. Он лично поприветствовал каждую «коробку» военных, выстроившуюся на площади.

Парад Победы на Театральной площади. Фото: скриншот трансляции на сайте Фото: Дмитрий Кутепов

- Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, офицеры, генералы, адмиралы. Уважаемые жители города воинской славы Ростова-на-Дону, сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы! - обратился к присутствующим генерал-лейтенант. - Мы всегда будем защищать от фальсификации нашу историю, защищать суровую правду о ней, прославлять победу, которая была и остается одной на всех. Уроки прежней войны по-прежнему актуальны.

Знаменосцы со штандартами десяти фронтов Великой Отечественной войны на заключительном ее этапе. Фото: Дмитрий Кутепов

Военный парад состоял из двух частей - прохождения парадных расчетов и прохождения военной техники.

В парадном строю на Театральной площади прошли военнослужащие лучших соединений и воинских частей Южного военного округа, Южного округа войск Национальной гвардии РФ, погрануправления ФСБ по Ростовской области, ГУ МЧС по региону, Донского спасательного центра МЧС России, курсанты Ростовского юридического института МВД России, воспитанники кадетских корпусов Ростовской области, юнармейцы.

Почетные зрители на трибунах. Фото: Дмитрий Кутепов

После этого на площадь выехала военная техника Сначала — легендарная времен Великой Отечественной войны: танк Т-34-85, реактивные установки «Катюша» и грузовики ЗИЛ-157 с пушками ЗИС-3, выпущенными в 1942 году.

Легендарный Т-34-85 открыл парад военной техники. Фото: Дмитрий Кутепов

Затем показались современные «Грады», комплексы «Искандер-М», «Торнадо-С», «Красуха», «Редуты», автомобили разминирования «Есаул», универсальные комплексы сбора и обработки данных УКСОД, а также многочисленные автомобили повышенной проходимости на базе КамАЗ, УАЗ «Патриот», «Тигр» ВАИ.

Зрителям показали и современные образцы техники на вооружении военнослужащих ЮВО. Фото: Дмитрий Кутепов

А в завершение военного парада сводный оркестр исполнил песню «Вперед, с Россией» композитора Хмельницкой.

КОГДА ДУША ПОЕТ

После парада на Ростов начал срываться дождь, но разве это могло помешать народным гуляниям? Ростовчане гуляли по всей Большой Садовой улице, по паркам. Вот идет ростовчанин с гармонью в руках, поет и делится своим праздничным настроением с земляками, а другой мужчина с удовольствием прочел стихи для читателей «КП — Ростов-на-Дону», увидев наших корреспондентов.

Ну и как уходить домой, если буквально на каждом шагу ждет интересное? Например, на Университетском переулке устроили выставку оружия и быта военнослужащих времен Великой Отечественной, а заодно развернули полевую кухню. Те, кто замерз, с удовольствием подкрепились кашей и теплым сладким чаем.

Через дорогу, у бывшего кинотеатра «Ростов» на импровизированной сцене артисты радовали прохожих своими песнями. Тут же «КП — Ростов-на-Дону» развернула свою открытую радиостудию. Каждый мог поздравить Днем Победы ростовчан и гостей города. Поздравления от наших читателей и слушателей прозвучали в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» на 89,8 FM.

- Дорогие ростовчане, жители нашего любимого города, разрешите вас поздравить с самым великим, с самым значимым праздником, с Днем Великой Победы, - обратилась к слушателям и читателям «КП — Ростов-на-Дону» глава администрации Кировского района города Наталия Симаченко. - Этот праздник у каждого в сердце. У каждого из нас есть деды и прадеды, которые защищали нашу страну. И так актуален этот праздник сегодня, потому что сегодня наши братья, наши отцы тоже защищают нашу Родину. С Великой Победой, с великим праздником. Счастья, благополучия, удачи. И победы всегда и во всем!

Выставка ретромашин - на всех аватарках ростовчан. Фото: Дмитрий Кутепов

В парке им. М. Горького со стороны Большой Садовой устроили выставку ретроавтомобилей, рядом с которыми сделал фото, пожалуй, практически каждый гуляющий. Тут же развернулась еще одна точка полевой кухни. Ростовчан угощали рассыпчатой гречкой, баранками и сладким чаем из самовара. Пробовали — все очень вкусно!

Солдатской кашей и чаем с баранками угощали в парке Горького. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В «ракушке» - на сцене парка выступали юные артисты. Их номера собрали практически полный зал под открытым небом, даже учитывая то, что зрителям приходилось прятаться под зонтиками и дождевиками.

Кроме того, ростовчане устроили автопробег, который начался в Ворошиловском районе. Он получился такой массовый, что машины с флагами России и копиями Знамени Победы стояли практически в пробке, чтобы порадовать жителей донской столицы.

Участники автопробега. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А завершился день праздничным фейерверком. Из-за непогоды его запуск был под вопросом. Учитывая дождливую погоду желающих посмотреть салют лично в парке Левобережном практически не было. Но в 22.00 начались раздаваться залпы с левого берега Дона. Яркие вспышки освещали небо над Ростовом в течение 16 минут.

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