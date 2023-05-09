Показываем самые яркие моменты праздника в донской столице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2023 состоится, несмотря на дождливую погоду. Тысячи военнослужащих промаршируют по Театральной площади, проедут десятки единиц военной техники.

Так, в прошлом году по главной площади города чеканили шаг 2,5 тысячи человек — бойцы мотострелкового, танкового и артиллерийского полков, спецназовцы и связисты, а также рота барабанщиков и кадеты. Год назад впервые ростовчане увидели системы залпового огня «Торнадо-С», не обошлось и без любимицы — реактивной установки БМ-13 «Катюша». В воздушной части парада участвовали 32 самолета и вертолета.

В прошлом году по Театральной площади маршировали 2,5 тысячи человек. Фото: Денис ДЕМКОВ

Некоторые детали сегодняшнего военного парада остаются в тайне и станут для зрителей сюрпризом. А мы будем держать вас в курсе, дорогие читатели «КП — Ростов-на-Дону». Наши корреспонденты находятся на Театральной площади, чтобы с самого утра передавать самые яркие кадры происходящего.

Ростовчане увидят и боевые машины, с которыми наши деды завоевали Победу, и новшества на вооружении российской армии. Фото: Денис ДЕМКОВ

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