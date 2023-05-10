В Ростове в ДТП столкнулись пять автомобилей

По предварительным данным, водитель "Лады Гранта"не справился с управлением. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в ДТП столкнулись пять легковых авто. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 9 мая около 21:30.

По предварительной информации, 22-летний водитель "Лады Гранта" двигался по проспекту Михаила Нагибина в сторону проспекта Ленина. Он превысил скорость и не справился с управлением. В результате, легковушка врезалась в "Рено Логан", под управлением 37-летнего водителя. После чего, вторая легковушка врезалась в автомобиль "КИА", который отлетел в движущиеся в попутном направлении автомобили "Лада Веста" и "Рено Логан".

- В результате ДТП транспортные средства получи механические повреждения, пострадавших нет, – сообщили в ведомстве.

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