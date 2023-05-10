С 10 мая в Ростове-на-Дону запретили ночную парковку на улице Пушкинской

Для водителей установят дополнительные временные знаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 по 13 мая в Ростове-на-Дону запретили ночную парковку транспорта на участке улицы Пушкинской. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

По данным властей, оставлять машины теперь нельзя на отрезке от Ворошиловского до Буденновского с 20 часов до 8 часов утра. Для водителей установят дополнительные временные знаки.

Парковка на Пушкинской возможна только утром и в течение дня, с 8 до 20 часов.

Добавим, также в Ростове-на-Дону с 10 мая до 7 июля ограничат проезд по улице Урожайной от строения № 118 на Урожайной до улицы Руставели. Дорожные сложности будут связаны с работами по прокладке подземных коммуникаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда в Ростове потеплеет после майского похолодания

Осадки возможны до конца этой недели (подробности)