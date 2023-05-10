В Ростовской области построят ветропарки на 155 МВт, работы начали в Морозовском районе

Сейчас на Дону работают 6 ветроэлектростанций Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовской области структура «Росатома» планирует возвести новые ветропарки общей мощностью 155 МВт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Игоря Сорокина.

- По данным инвестора, проект строительства на территории Морозовского района находится в работе. Планируемый ввод в эксплуатацию - 2025 год. Размер инвестиций уточняется, - рассказал Игорь Сорокин.

По словам чиновника, к этому моменту частично заключили предварительные договоры аренды, сейчас готовятся к разработке планировки территории и сбору информации для проектирования.

Всего на сегодняшний день в донском регионе работают 6 ветроэлектростанций.

Добавим, первая программа поддержки возобновляемой энергетики в России должна завершиться в 2024 году. Вторая - рассчитана до 2035 года. На ее реализацию собираются выделить 360 млрд рублей господдержки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обходы Аксая и Краснодара дорожники планируют открыть 10 июня

Эту информацию подтвердил глава госкомпании «Автодор» (подробности)​