Обходы Аксая и Краснодара дорожники планируют открыть 10 июня

Обход Аксая - основной элемент «Ростовского транспортного кольца» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обход Аксая в Ростовской области планируют сдать на 1,5 года раньше срока. Об этом в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным проинформировал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

- У нас два узких места - обход Ростова, строительный объект Аксай, и обход Краснодара (дальний западный обход Краснодара). Это более 100 км, которые мы на 1,5 года раньше сдадим. 10 июня планируем открыть, что позволит расшить узкие места. Мы знаем, что трасса М-4 сегодня самая востребованная, - сказал Вячеслав Петушенко.

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев сообщал, что новую проезжую часть собираются открыть до 12 июня. Контрольную встречу с дорожниками глава региона планировал на май 2023 года.

Обход Аксая должны сделать трассой первой технической категории. На ней должны возвести 8 развязок, 16 путепроводов и 8 мостов. Это основной элемент «Ростовского транспортного кольца».

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