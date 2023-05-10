В Ростовской области 1554 волонтера помогают проголосовать за объекты благоустройства

Волонтеры помогают гражданам проголосовать.

В 2023 году команда волонтеров, помогающих гражданам проголосовать за объекты благоустройства в Ростовской области в рамках Всероссийского онлайн-голосования, насчитывает 1554 человека. Об этом сообщили в правительстве области.

Как отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин, эта цифра в полтора раза больше, чем была годом ранее. Основная задача волонтеров — ознакомить граждан с процедурой голосования и помочь им проголосовать за понравившийся объект.

Заместитель главы региона отметил, что только граждане знают, чего именно не хватает в их населенных пунктах, поэтому их мнение важно при формировании городской среды.

— Благодаря волонтерам максимальное количество людей сможет оставить свой голос за приоритетный для них объект, — отметил Игорь Николаевич.

Напомним, что голосование проходит на платформе za.gorodsreda.ru и продлится до 31 мая. Участвовать в нем может любой гражданин Российской Федерации старше 14 лет. Для этого надо иметь учетную запись на Госуслугах. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в перечень территорий для благоустройства.

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