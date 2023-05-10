Стало известно, когда зарплата в Ростове вырастет до 100 тысяч рублей

Через 16 лет 75 % работников должны получать по 100 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Средняя зарплата в Ростовской области может повыситься до 100 тысяч рублей примерно через 7,8-16 лет. К такому выводу аналитики агентства РИА Рейтинг.

Эксперты подсчитали, что к указанной цифре 25 % работников должны прийти через 7,8 лет, 50 % - через 12 лет, 75 % - через 16,6 года.

Ростовская область занимает в списке 67 место, и находится между Костромской и Тамбовской областями.

Добавим, на первой строке рейтинга - Ямало-Ненецкий автономный округ. Там уже сейчас более четверти специалистов получают зарплату в 100 тысяч рублей. Примерно через 3 года таких работников будет около половины. В конце списка оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня.

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Данные о средних начислениях находятся в открытом доступе (подробности)