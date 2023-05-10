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НовостиПроисшествия10 мая 2023 13:49

В Шахтах на улице Дачной столкнулись три иномарки, пострадал один из водителей

Автолюбителей просят быть осторожными за рулем и строго придерживаться ПДД
Ангелина СКИБА
На проезжей части столкнулись Mitsubishi, BMW и Honda. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

На проезжей части столкнулись Mitsubishi, BMW и Honda. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Шахтах, на улице Дачной, в аварии с участием трех авто получил травмы водитель Mitsubishi. Пострадавшего с места происшествия увезли в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данным ведомства, ДТП зарегистрировали 10 мая около 11:35. Предварительно, 42-летний владелец Mitsubishi не выдержал безопасную скорость и врезался в BMW. Вторая иномарка наехала на автомобиль Honda.

Донских автолюбителей просят быть осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, необходимо следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться в пути на гаджеты или беседы с пассажирами, а также совершать неожиданные маневры на дороге.

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