В Ростове на Малиновского пассажирский автобус протаранил бетонный отбойник

В аварию попал «МАЗ», следовавший по маршруту Шолохова - ГПЗ-10 Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 8 мая, в Ростове-на-Дону, на улице Малиновского, пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение. Эту информацию подтвердили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Около 6:50 в аварию попал «МАЗ 103469», следовавший по маршруту Шолохова - ГПЗ-10. Предварительно, 33-летний водитель не справился с управлением и «зацепил» дорожное ограждение.

В момент столкновения в салоне автобуса находился один пассажир.

По данным УГИБДД, жертв нет, только транспорт получил механические повреждения. Судя по фотографии в соцсетях, у «МАЗа» довольно сильно пострадала кабина.

Сейчас обстоятельства случившегося уже выясняют сотрудники полиции.

Напомним, вчера на трассе Ростов - Новошахтинск после столкновения легковушки и рейсового автобуса пострадали пять человек, а на трассе Белая Калитва - хутор Апанасовка в аварии погибли три человека, еще трое получили травмы.

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