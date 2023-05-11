В Ростове-на-Дону 11 мая ожидается до +14 и небольшой дождь

Утром температура воздуха составит +7 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове синоптики прогнозируют до +14 градусов и небольшой дождь. Об этом сообщили на сайте Ростгидрометцентра.

В четверг, 11 мая, утром в городе ожидается солнечная погода и до +7 градусов. Днем температура воздуха прогреется до +14 градусов и возможен небольшой дождь. Вечером в Ростове будет переменная облачность, но без осадков. Столбики термометров покажут до +5 градусов. Скорость ветра в этот день достигнет четырех метров в секунду.

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