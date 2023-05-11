Донская прокуратура через суд добилась, чтобы отремонтировали детскую площадку

Техническое состояние игровой площадки не соответствовало нормативным требованиям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Багаевском районе прокуратура потребовала от администрации Манычского сельского поселения отремонтировать детскую игровую площадку, но они этого не сделали. Об этом сообщили в областной пресс-службе надзорного ведомства.

— Техническое состояние игровой площадки на улице Советской хутора Арпачин не соответствовало нормативным требованиям, — отметили в прокуратуре.

В частности, там были дефекты и повреждения, не было ударопоглощающего покрытия.

Из-за нежелания администрации привести в нормальный вид площадку, прокуратура обратилась с таким требованием в суд. Он стал на сторону ведомства и обязал местные власти навести порядок.

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