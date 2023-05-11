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НовостиОбщество11 мая 2023 6:29

Донская прокуратура через суд добилась, чтобы отремонтировали детскую площадку

Добровольно чиновники этого не захотели сделать
Дмитрий Кутепов
Техническое состояние игровой площадки не соответствовало нормативным требованиям.

Техническое состояние игровой площадки не соответствовало нормативным требованиям.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Багаевском районе прокуратура потребовала от администрации Манычского сельского поселения отремонтировать детскую игровую площадку, но они этого не сделали. Об этом сообщили в областной пресс-службе надзорного ведомства.

— Техническое состояние игровой площадки на улице Советской хутора Арпачин не соответствовало нормативным требованиям, — отметили в прокуратуре.

В частности, там были дефекты и повреждения, не было ударопоглощающего покрытия.

Из-за нежелания администрации привести в нормальный вид площадку, прокуратура обратилась с таким требованием в суд. Он стал на сторону ведомства и обязал местные власти навести порядок.

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