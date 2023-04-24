В Ростовской области депутата осудили за то, что не потратил почти миллион на детский спорт

Депутат взял деньги на то, чтобы провести детские состязания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из городов Ростовской области местный депутат, а еще руководитель одного из отделов крупного предприятия, в свободное от работы время занимался тем, что развивал детский спорт. Но, как показала практика, альтруистические начала могли быть лишь прикрытием для финансовых афер.

ВЫПИСАЛ ПРЕМИЮ В 450 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, 42-летний мужчина имел отношение к федерации регби в Ростовской области, под патронажем которой находился и местный спортивный клуб, где дети занимались этим видом спортом.

По словам источника издания в Ростовской области, имея большие связи, Виктор (имена изменены – прим. ред.) договорился с одним из предпринимателей, занимающихся фармацевтикой, о том, что тот переведет спортклубу миллион рублей.

Депутат сообщил радостную новость директору спортивной секции, но тут же предупредил: часть из этих денег он возьмет себе.

- Организую на них детские соревнования, - пояснил народный избранник.

Как только миллион оказался на счету фирмы, Виктор пришел за деньгами. По версии следствия, директор спортивной школы передал в конверте 300 тысяч рублей депутату. А через пару дней Виктор пришел вновь.

Вот тут в дальнейшем показания мужчин расходятся.

Виктор говорит, что получил от директора премию в 450 тысяч рублей. При этом, утверждает депутат, он, якобы, переспросил: за что такое большое поощрение? Но, со слов Виктора, представитель секции настаивал на том, что материальная награда – заслуженная.

Сам же директор спортивной секции уверяет, что слово «премия» Виктор заставил вписать в отчетный документ.

Больше, со слов представителей спортивной школы, этих денег, как и соревнований, никто и не увидел.

ЗАБЫЛ, ЧТО КУПИЛ

По словам депутата, 300 тысяч рублей он потратил на то, что и обещал – на развитие детского и юношеского спорта. Да и на премию – на 450 тысяч рублей он, якобы купил спортивный инвентарь. Но точную дату спортивных состязаний, как и список покупок, назвать не смог. Сказал, что просто забыл.

По мнению директора спортивной школы, вся сумма – 750 тысяч рублей – ушли на предвыборную компанию. В итоге, представитель спортивной школы написал заявление в полицию.

- По данному факту было возбуждено дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере», - помощник прокурора Таганрога Эмилия Образцова.

Материалы уголовного дела уже отправили в суд для рассмотрения по существу. Суд вынес свое решение. Виктора приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил. Время на его обжалование у народного избранника есть.

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