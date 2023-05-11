В Ростове водителя будут судить по уголовной статье за пьяное вождение без прав

За повторное нарушение завели уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону 39-летнего водителя будут судить по уголовной статье за повторное вождение в пьяном виде. Об сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- Обвинение утвердили по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Максимальное наказание для мужчины теперь может составить до 2 лет лишения свободы, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, лихача под градусом поймали еще в октябре 2022 года сотрудники ДПС.

Правоохранители во время проверки выяснили, что мужчина катался без прав, так как до этого его уже привлекали к ответственности за похожее нарушение и отказ от медпроверки на опьянение. Тогда в отношении водителя было возбуждено административное дело.

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