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НовостиОбщество11 мая 2023 6:35

В Ростове водителя будут судить по уголовной статье за пьяное вождение без прав

Лихача под градусом поймали сотрудники ДПС
Ангелина СКИБА
За повторное нарушение завели уголовное дело

За повторное нарушение завели уголовное дело

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону 39-летнего водителя будут судить по уголовной статье за повторное вождение в пьяном виде. Об сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- Обвинение утвердили по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Максимальное наказание для мужчины теперь может составить до 2 лет лишения свободы, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, лихача под градусом поймали еще в октябре 2022 года сотрудники ДПС.

Правоохранители во время проверки выяснили, что мужчина катался без прав, так как до этого его уже привлекали к ответственности за похожее нарушение и отказ от медпроверки на опьянение. Тогда в отношении водителя было возбуждено административное дело.

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