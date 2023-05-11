Аграрии Ростовской области оказались «на грани катастрофы» из-за закупочных цен и пошлин

Ростовская область всегда была экспортно ориентированным регионом Фото: Иван МАКЕЕВ

Небольшие сельхозпредприятия в Ростовской области могут обанкротиться из-за действия экспортных пошлин. Об этом в интервью изданию «Город N» сообщил гендиректор ООО «Рассвет» Сергей Авакян.

- Нужно срочно отменять пошлины. Текущий кризис перепроизводства мы сами себе создали. Были прекрасные цены, и мы сами себя ухлопали этой экспортной пошлиной. Ростовская область всегда была экспортно ориентированным регионом, наша задача - не тормозить, а продавать. Все остальное, что можно сейчас сделать, малозначительно, - отметил Сергей Авакян.

По словам эксперта, мировая цена за одну тонну пшеницы в рублях сейчас составляет примерно 22-23 тысячи. На Дону же выкупная стоимость товара остается пока на уровне 11-12 тысяч рублей.

- Цена тонны составляет 11-12 тысяч. При учете себестоимости страшно подорожавшей логистики и арендных плат доходит до 10 тысяч рублей. На севере области закупочная цена на 1-2 рубля ниже, то есть они в убыток продают, - рассказал Сергей Авакян.

В Госдуме уже анонсировали возможное «повышение цены отсечения с 15 тысяч до 17 тысяч рублей при расчете пошлины». Если налог не отменят, есть другие способы для увеличения рентабельности, но они приведут к «печальным результатам», отмечает специалист.

- Это отказ от перевооружения, упрощение технологической карты, уход на пары. Из-за этого упадут прибыли, снизится урожайность, но и затраты снизятся. В целом в растениеводстве сейчас катастрофическая ситуация, она может быть фатальной в зонах особо рискованного земледелия, в восточных районах области - Ремонтном, Зимовниковском, Дубовском, - резюмировал Сергей Авакян.

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