Суд в Ростове-на-Дону сократил штраф для АРПС до 1,5 млн рублей

Новое решение вынесли в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону сократили сумму штрафа для «Агентства развития платежных систем». Соответствующее постановление опубликовали в электронной картотеке Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

- Решение Арбитражного суда Ростовской области от 6 декабря 2022 года изменить. Взыскать с ООО «АРПС» в пользу департамента транспорта Ростова-на-Дону неустойку в размере 1,5 млн рублей. В удовлетворении остальной части иска отказать, - говорится в документации.

Напомним, судебные споры между АРПС и властями начались с февраля 2022 года. Тогда дептранс потребовал взыскать с ответчика 200 млн рублей «за невыполнение части обязательств по контракту».

В ходе разбирательств исковые требования сначала снизили до 12 млн рублей, а в декабре 2022 года - до 8,5 млн рублей. Именно последнюю сумму в мае 2023 года оспорили в апелляционной инстанции представители «Агентства развития платежных систем».

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