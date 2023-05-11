Нужно строго соблюдать ПДД Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области увеличилось количество погибших в ДТП пешеходов. Об этом можно судить по статистике состояния безопасности дорожного движения на сайте Госавтоинспекции.

Судя по интерактивной карте, в апреле этого года зарегистрировали 50 аварий, в которых умерли 11 пешеходов, а также было ранено еще 40 человек. Для сравнения, в марте произошло 49 ДТП с 7 погибшими и 47 ранеными пешеходами.

Сотрудники Госавтоинспекции просят автолюбителей быть осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, выдерживать интервал и безопасную скорость. Нельзя отвлекаться в пути на гаджеты или беседы с пассажирами, а также совершать резкие маневры на дороге.

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