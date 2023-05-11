В Ростове на Западном бродячая собака укусила маленького мальчика за лицо

Собака выглядела как домашняя и не проявляла явной агрессии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону, на улице Ткачева, в районе дома № 25, бродячий пес хаски укусил в лицо четырехлетнего малыша. Об этом сообщили очевидцы в одном из местных телеграм-каналов.

Позже в той же группе о случившемся рассказала мама пострадавшего ребенка.

- Он ее никак не трогал, не дотрагивался даже, просто проходили мимо. Рядом было много людей, это могут подтвердить все. Теперь с укусом на лице лежит в больнице и уколы ему еще делать полгода. Два прокола - один на брови, один выше и между ними ссадина, - написала ростовчанка.

Женщина добавила, что даже не подозревала об опасности - собака выглядела как домашняя и не проявляла явной агрессии.

Через время о судьбе хаски рассказал интернет-пользователь по имени Станислав.

- Пишу по поводу хаски, укусившей ребенка. Пес весь в ранках, слепой на один глаз. У него около 20-30 желтых синих ядовитых клещей. Мы уже штук 5-10 аккуратно достали. Отвезли в клинику, у него трещина в лапе (скорее всего, после укуса его кто-то побил), - поделился информацией мужчина.

Предварительно, по словам ростовчан, животное теперь должны передать в новую семью.

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