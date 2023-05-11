В Ростове нашли мертвой 83-летнюю женщину, которая пропала без вести после ливня

Пожилую ростовчанку искали с 28 апреля 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону нашли мертвой 83-летнюю женщину, которая пропала без вести после сильного ливня 28 апреля. Информацию об этом опубликовали в группе VK отряда «ЛизаАлерт».

Объявление о завершении поисков в комментариях под ориентировкой разместили вчера, 10 мая. Уточнять детали произошедшего не стали, по закону личную информацию нельзя предавать огласке.

- Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким, - написали представители отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, ранее стало известно, что 28 апреля в донской столице также погибла 81-летняя Лидия Радченко. Женщину во время непогоды затянуло в ливневую канализацию. Некоторые считают, что пенсионерку сбило с ног дождевой водой. Насколько эта версия близка к истине, установят правоохранители.

Добавим, 28 апреля всего за два часа в городе выпала примерно месячная норма осадков, около 13 мм.

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