В Ростовской области суд начал рассматривать дело о поддельных страховках

Мужчина каждый месяц получает по 70 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Шахтинский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, который ежемесячно получает от государства по 70 тысяч рублей за якобы полученное профессиональное заболевание еще в 2016 году. Об этом сообщает газета «Наше время».

Журналистам директор предприятия рассказал, что случайно узнал о том, как бывший работник получает по 70 тысяч рублей в месяц от Соцстраха за профзаболевание — тугоухость. Получено оно было, судя по по поддельным документам, при управлении самолетом сельхозавиации, которого фактически никогда не было у предприятия. Причем, проработал мужчина там всего три месяца по срочному договору.

При попытке самоликвидации организации Соцстрах потребовал внести на его счет 13 306 662 рублей 42 копейки капитализированных платежей. По приложенным документам всё и стало известно.

В документах были поддельные подписи и указаны сотрудники, которых фактически не было. Обо всём этом было сообщено правоохранителям, в Соцстрах и суд. Но в итоге выплаты продолжаются до сих пор… Теперь этим вопросом будет заниматься суд города Шахты.

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