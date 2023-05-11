Ростовскому адвокату-взяточнику суд ужесточил наказание

Задержали защитника сотрудники ФСБ. Фото: Даниил ОПАРИН

Ростовский областной суд пересмотрел приговор Ленинского районного суда донской столицы и ужесточил наказание адвокату, получившему крупную взятку. Об этом сообщили в областной пресс-службе ФСБ.

Изначально мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы. Но после этого облсуд ужесточил его до трех лет и запрета на такой же срок заниматься адвокатской деятельностью.

Сотрудники ФСБ выяснили, что адвокат через посредника получил 4,5 миллиона рублей для дальнейшей передачи их неизвестным сотрудникам правоохранительных органов, чтобы изменить меру пресечения коммерсанту, который обвиняется в неправомерном обороте средств платежей по статье 187 УК России. Он находится под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области суд начал рассматривать дело о поддельных страховках

Шахтинский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, который ежемесячно получает от государства по 70 тысяч рублей за якобы полученное профессиональное заболевание еще в 2016 году (подробности)