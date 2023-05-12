На выходных ростовчанам пообещали теплую и дождливую погоду

Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону на выходных синоптики обещают до +21 градуса. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В субботу, 13 мая, в городе будет целый день пасмурная погода, но без осадков. Днем воздух прогреется до +20 градусов. Вечером температура опустится до +16. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду.

В воскресенье, 14мая, в донской столице погода будет аналогичной – весь деть будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха составит до +21 градуса. К вечеру столбики термометров опустятся до +16. Скорость ветра составит 3-7 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руководитель оборонно-промышленного предприятия в Батайске получил условный срок

Он признан виновным в том, что включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты

(Подробности)