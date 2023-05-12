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НовостиОбщество12 мая 2023 5:24

В Ростовской области на строительство Северного радиуса вложат около 3,4 млрд рублей

Реконструкция пройдет на участке дороги Ростов – Родионово-Несветайская – Новошахтинск
Лейла МИРИШОВА
Реконструкция пройдет на участке дороги Ростов – Родионово-Несветайская – Новошахтинск

Реконструкция пройдет на участке дороги Ростов – Родионово-Несветайская – Новошахтинск

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на строительство Северного радиуса выделят 3,4 млрд рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Региональное министерство транспорта объявляло два аукциона стоимостью 1,6 и 2,1 млрд рублей. За эти деньги подрядчикам необходимо провести реконструкцию участка трассы "Ростов-на-Дону - Родионово-Несветайская – Новошахтинск", которая находится в Мясниковском районе.

Планируется также отремонтировать участок на дороге "Дон" — Щепкин — Ростов-на-Дону.

Компания, которая выиграла два аукциона смогла понизить стоимость двух проектов до 3,4 млрд рублей.

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