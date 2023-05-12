В Ростовской области разыскивают 29-летнего мужчину

Александр Полещук уехал на своем авто в неизвестном направлении 10 мая. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области без вести пропал 29-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Согласно информации, Александр 10 мая сел в автомобиль "Субару Легаси" зеленого цвета и скрылся в неизвестном направлении. С того дня мужчина не выходит на связь с близкими. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывают все районы области.

Рост пропавшего – около 185 сантиметров. У него плотное телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза.

Он был одет в зеленую олимпийку, белую футболку, черные штаны, кроссовки такого же цвета и кепку.

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