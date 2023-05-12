В столице Сейшел администрация Ростова-на-Дону провела акцию "Георгиевская лента"

Идею проведения такой акции предложили в отделе внешних связей города. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В столице Сейшел Виктории состоялась акция "Георгиевская лента". Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону. Идею проведения такой акции предложили в отделе внешних связей города.

Один из главных символов памяти о героях войны раздавали участники движения "Волонтеры Победы". Георгиевские ленты вручали всем желающим. Мэрия Виктории также активно принимала участие в подготовке праздника.

Отметим, что столица Сейшел в 2021 году стала побратимом с донской столицей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в Ростовской области подорожал репчатый лук, рассказали в Торгово-промышленной палате

В Ростове цена на лук достигла рекордных 100 рублей

(Подробности)