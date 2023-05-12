В столице Сейшел администрация Ростова-на-Дону провела акцию "Георгиевская лента"

Идею проведения такой акции предложили в отделе внешних связей города. Фото: администрация Ростова-на-Дону
В столице Сейшел Виктории состоялась акция "Георгиевская лента". Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону. Идею проведения такой акции предложили в отделе внешних связей города.
Один из главных символов памяти о героях войны раздавали участники движения "Волонтеры Победы". Георгиевские ленты вручали всем желающим. Мэрия Виктории также активно принимала участие в подготовке праздника.
Отметим, что столица Сейшел в 2021 году стала побратимом с донской столицей.
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