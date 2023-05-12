В Ростове на Северном сгорела квартира

ЧП произошло вечером 11 мая на улице Комарова, 30/4. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на Северном сгорела квартира. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло вечером 11 мая на улице Комарова, 30/4.

По предварительной информации, квартира начала полыхать около 21:00. Очевидцы, увидев дым, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило порядка 15 квадратных метров. На месте ЧП работали 12 пожарных и четыре единицы спецтехники. Потушить огонь удалось к 22:00. К счастью, обошлось без пострадавших.

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