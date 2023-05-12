В Ростове бывший заместитель начальника УСБ МВД не смог восстановиться на службе

Вердикт Ростовского областного суда подтвердила кассация Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону бывшего заместителя начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) ГУ МВД России по Ростовской области не восстановили на службе после рассмотрения кассационной жалобы. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.

- Решения судов в открытом доступе нет, так как у истца имелся доступ к государственной тайне, - уточнил источник.

Журналисты узнали, что экс-правоохранитель занимал пост до июля 2022 года. После этого специалиста и еще около семи сотрудников ОРЧ СБ главка полиции уволили на фоне скандала, связанного с «крышеванием ГИБДД». Предварительно, еще троих человек понизили в должностях.

Бывший заместитель начальника ОРЧ СБ донского управления МВД из-за увольнения решил судиться со своим работодателем.

В декабре 2022 года апелляция Ростовского областного суда частично удовлетворила требование истца. Тогда на службе его не восстановили, а вот дисциплинарное взыскание сняли. Как уже было сказано, этот вердикт позже подтвердила кассация.

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