В ближайшие сутки в Ростовской области потеплеет до +20, возможны осадки

Завтра в регионе также прогнозируют небольшие дожди Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ближайшие сутки в Ростовской области ожидается потепление до +20 градусов, возможны небольшие осадки. Об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.

- До вечера 12 мая должно быть облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет западным и северо-западным 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит +15-20 градусов, - говорится в прогнозе.

Завтра, 13 мая, в регионе также прогнозируют небольшие дожди. Ветер обещают северный и северо-восточный 5-10 м/с, временами с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью установится в районе +4-9, днем должно быть около +17-22.

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