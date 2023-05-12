С 12 до 17 июня в Азове прекратят движение машин по улице Кооперативной

Ограничения введут из-за капремонта ж/д переезда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 12 до 17 июня в Ростовской области на территории Азова прекратят движение транспорта по улице Кооперативной. Об этом предупреждает пресс-служба донского Минтранса.

- Ограничения введут в связи с капитальным ремонтом ж/д переезда в районе 2 километра Восточного обхода Азова, - уточнили в ведомстве.

Маршруты объезда:

- по Московской и Маяковскому в Азове;

по автодороге Ростов-на-Дону - Азов (новое направление), далее по улице Победы в Азове.

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