С 12 до 17 июня в Азове прекратят движение машин по улице Кооперативной

Ограничения введут из-за капремонта ж/д переезда
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 12 до 17 июня в Ростовской области на территории Азова прекратят движение транспорта по улице Кооперативной. Об этом предупреждает пресс-служба донского Минтранса.
- Ограничения введут в связи с капитальным ремонтом ж/д переезда в районе 2 километра Восточного обхода Азова, - уточнили в ведомстве.
Маршруты объезда:
- по Московской и Маяковскому в Азове;
по автодороге Ростов-на-Дону - Азов (новое направление), далее по улице Победы в Азове.
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