Жители Ростовской области теперь могут бесплатно отправлять посылки в зону СВО

Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ростовской области теперь могут бесплатно отправлять посылки в зону специальной операции. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

- Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать все оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг, - напомнили отправителям.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Из этой точки все поступления направляют представителям Минобороны, которые самостоятельно распределяют грузы по адресатам.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки можно уточнить в контакт-центре Почты России.

АЛЛО!

Контакт-центр Почты России: 8-800-100-00-00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В столице Сейшел администрация Ростова-на-Дону провела акцию "Георгиевская лента"

Каждый желающий мог взять себе символ победы (подробности)