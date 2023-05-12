В Ростовской области в ДТП на М-4 «Дон» погибли два человека, пострадала молодая девушка

На проезжей части столкнулись «УАЗ Патриот» и Volvo Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области в ДТП на трассе М-4 «Дон» погибли два человека, еще одна девушка получила травмы. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Аварию зарегистрировали несколько часов назад, около 5 утра, на территории Миллеровского района.

По предварительным данным, 28-летний водитель «УАЗ Патриот», по неизвестной пока причине, заехал на обочину и врезался в припаркованный по технической причине Volvo.

- В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля «УАЗ Патриот». 22-летняя пассажирка внедорожника с травмами была доставлена в больницу, - рассказали в УГИБДД.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Донских водителей просят строго придерживаться правил дорожного движения. Нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться за рулем.

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