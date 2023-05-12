В Ростовской области задержали преступников, нападавших на пожилых женщин

Все четверо задержанных ранее уже были судимы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области четверых мужчин заподозрили в разбойных нападениях на пожилых женщин. В отношении предполагаемых преступников уже завели уголовные дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Мужчин уже взяли под стражу. Сейчас идет следствие, - прокомментировали в ведомстве.

Предварительно, жертвами бандитов оказались три пенсионерки - жительницы Морозовска, станицы Мечетенской и Семикаракорского района. К каждой из них, взломав двери, пришли ночью, связали и потребовали все сбережения.

В одном случае преступники забрали больше 5 тысяч рублей, ювелирные украшения и мобильный телефон, в другом - медали и гаджет. Из дома жительницы станицы Мечетенской вынесли 155 тысяч рублей.

- Все пострадавшие обратились с заявлениями в отделы полиции. Правоохранители быстро вычислили, на какой машине передвигались нападавшие. После этого транспорт, подходящий под описание, возле Азовского района остановили сотрудники ГИБДД, - рассказали в пресс-службе МВД.

Добавим, известно, что все четверо задержанных ранее уже были судимы, в том числе за кражи.

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