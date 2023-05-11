В Следкоме прокомментировали гибель 83-летней жительницы Ростова-на-Дону

Поиски пожилой женщины продолжались около двух недель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

83-летняя жительница Ростова-на-Дону, которую искали с 28 апреля, могла умереть от имеющегося заболевания. Такой комментарий поступил от управления Следственного комитета России по Ростовской области.

- По предварительным данным судебно-медицинского исследования, гибель наступила в результате имеющегося заболевания. Признаков насильственного характера смерти не обнаружили. Сейчас проводится доследственная проверка, - сообщили в ведомстве.

Напомним, речь идет о 83-летней ростовчанке, которая пропала без вести в день сильного ливня, 28 апреля. Поиски шли около двух недель. 10 мая волонтеры отряда «ЛизаАлерт» объявили о гибели женщины.

Добавим, 28 апреля, во время ливня, в Ростове погибла 81-летняя Лидия Радченко. Пенсионерку во время непогоды затянуло в ливневую канализацию. Некоторые считают, что ее сбило с ног дождевой водой. Насколько эта версия близка к истине, установят правоохранители. В конце апреля в городе выпала примерно месячная норма осадков, около 13 мм.

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