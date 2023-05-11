Компания из Ростова подала жалобу в ФАС из-за закупки ремонта трассы на 2,7 млрд рублей

Специалисты ФАС разбираются в ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания из Ростова-на-Дону подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу на закупку, связанную с ремонтом участка трассы А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с ДНР (со 108 по 119 км). Эту информацию указали на сайте госзакупок.

Судя по открытым данным, претензии к конкурсу появились у представителей ООО «Русторг». Определение поставщика было приостановлено 2 мая 2023 года. Сейчас идет разбирательство, детали не уточнили.

Напомним, подрядчика для ремонта отрезка трассы начали искать с апреля 2023 года. 10 мая должны были подвести итоги. В рамках контракта из федеральной казны планировали потратить 2,7 млрд рублей.

Исполнитель на выделенные средства должен был провести инженерные изыскания и принять участие в капремонте. По проекту, участок дороги в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка» должен иметь четыре полосы и расчетную скорость движения 100 км/ч. Капитальный ремонт собирались завершить до 15 октября 2024 года. Заказчик работ - ФКУ Упрдор Москва - Волгоград.

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