Министр транспорта Ростовской области назвал территории с самыми аварийными дорогами

Высокие темпы по нанесению разметки показали в Волгодонске и еще нескольких районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с начала года 60 % аварий зарегистрировали на муниципальных дорогах. Рост ДТП произошел в Волгодонске и Константиновском районе. Эту информацию в ходе совещания с главами территории озвучил заместитель губернатора - министр транспорта Владимир Окунев.

По словам чиновника, до 1 мая задачу по ликвидации ямочности и дефектов не успели выполнить в 11 муниципалитетах. Только в Волгодонске без ремонта осталось 1512 кв. метров проезжей части.

В 8 территориях не нанесли дорожную разметку. Однако подобные работы все же были выполнены в Милютинском и Семикаракорском районах. Высокие темпы по разметке также показали в Волгодонске, Морозовском, Орловском и Пролетарском районах.

- Невозможно снизить аварийность на тех дорогах, где отсутствует разметка и не устранена ямочность. Нужно понимать, что выполнение указанных мероприятий гарантированно обеспечит снижение количества ДТП, - подчеркнул Владимир Окунев.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростовской области увеличилось количество погибших в ДТП пешеходов. Только в апреле 2023 года зарегистрировали 50 аварий, в которых умерли 11 человек и еще 40 получили травмы.

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