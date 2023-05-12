Жителей Ростовской области предупредили о звуках взрывов в период с 12 по 16 мая

Людей просят сохранять спокойствие. Фото: группа в VK администрации города Гуково

Звуки взрывов могут услышать жители Ростовской области в период с 12 по 16 мая. Об этом предупредили власти в группе VK администрации города Гуково.

- С 12 по 16 мая 2023 года на территории города будут проводиться съемки художественного фильма. Будут использоваться пиротехнические изделия, которые могут создавать видимость взрывов, - объяснили жителям региона.

Людей просят не доверять возможным фейкам, а также избегать распространения недостоверной информации.

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