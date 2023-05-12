Ушел из жизни известный ростовский поэт и музыкант Марк Котляр

Ростовчане выражают соболезнования родным и близким музыканта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поэт и музыкант из Ростова-на-Дону Марк Котляр ушел из жизни. Об этом стало известно сегодня, 12 мая. Люди оставили свои соболезнования в социальных сетях исполнителя.

Также информация появилась в группе VK Стиллавин и его друзья.

- Сегодня утром не стало Марка Котляра. Он несколько лет мужественно боролся с онкологией… Для слушателей он был одним из героев проекта «Народный продюсер» - эпатажный, яркий хулиган из Ростова. Для меня - замечательный человек: искренний, чуткий, добрый. Марк был уникальным человеком, и очень горько, что такие люди уходят из нашей жизни, - говорится в сообщении.

Напомним, Марк Котляр - уроженец Ростове-на-Дону. Он окончил юридический факультет РГУ. С 2007 года выступал с собственной музыкой, которую относил к алко-джазу и стеб-шансону.

Кроме того, Марк Котляр был автором музыкального сопровождения и сценария сериала «Мы с Ростова». Участвовал в проекте «Народный продюсер» на радио «Маяк». Также ростовчанин был предпринимателем.

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