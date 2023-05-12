В Новочеркасске прокуратура отсудила для двух сирот жилье, которое не выдавали 7 лет

Местные власти выдали сиротам долгожданные квартиры Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Новочеркасске помогли двум сиротам, которые в течение 7 лет не могли получить законное жилье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как рассказали в ведомстве, молодой человек и девушка имели право на благоустроенную жилплощадь, но квадратные метры им выдавать не спешили. Ожидание тянулось с 2016 года, после этого ситуацией заинтересовались сотрудники надзорного ведомства.

Специалисты прокуратуры провели проверку и, подтвердив нарушение, обратились с иском в суд. В итоге местные власти в срочном порядке выдали сиротам долгожданные квартиры.

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