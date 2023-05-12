Рекордное подорожание лука в Ростовской области объяснил эксперт Юрий Корнюш

В конце весны овощи традиционно дорожают Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увеличение цены на репчатый лук в Ростове-на-Дону объяснил советник президента областной торгово-промышленной палаты по вопросам АПК Юрий Корнюш.

Предполагается, что стоимость продукта увеличилась из-за сезонности, в конце весны овощи традиционно дорожают. Кроме того, стоимость лука сейчас может подниматься из-за наценки перевозчиков и торговых сетей. Влияют накладные и транспортные расходы.

- Наш регион входит в тройку лучших областей ЮФО по выращиванию этой культуры. У нас на полях вызревает 124 тысячи тонн в год. Этого вполне хватает для области, - отметил Юрий Корнюш.

Торговцы на рынках, в свою очередь, рассказали об отсутствии импортных поставок. Ежегодно весной дешевый лук привозили из Турции, в этом году этого не произошло, и на прилавках имеется только краснодарский. При этом торговцы успокаивают земляков: страшного ничего не происходит, скоро цена упадет.

Напомним, в среднем стоимость одного килограмма лука сейчас составляет 80 рублей. Иногда ценники варьируются в районе 75, 80 и 90 рублей за килограмм лука старого урожая. 100 рублей берут за молодой овощ.

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